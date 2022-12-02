Путину "скорее доверяют" 76% россиян, - опрос

Президенту Владимиру Путину "скорее доверяют" 76% россиян. При этом 77% опрошенных считают, что он "скорее хорошо" работает на своем посту.

Таковы данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение". Он состоялся 25-27 ноября в 104 населенных пункта 53 субъектов РФ, в нем поучаствовали 1,5 тыс. респондентов.

В ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые в истории вошел в тройку политиков по уровню недоверия. Это следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Вопрос звучал так: "Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?".