Байден не хочет войны с Россией – госсекретарь США

Президент США хочет не расширить, а завершить конфликт на Украине. "Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью "France 2".

Ранее Джо Байден сказал, что не собирается пока общаться с российским коллегой, но будет готов вести переговоры с Путиным, если тот проявит желание завершить военный конфликт на Украине. Также президент США добавил, что будет встречаться с Путиным только после консультаций с партнерами по НАТО.