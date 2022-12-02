В Запорожье сообщили об ударах по объектам инфраструктуры

По объектам энергетической и промышленной инфраструктуры города Запорожья, который находится под контролем Киева, ночью был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Старух, передает РИА Новости.

По его словам, после удара начался серьезный пожар. Огонь оперативно удалось потушить. Пострадавших в результате обстрела нет.

В ноябре в городе Запорожье были уничтожены цеха научно-производственного комплекса "Искра", в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня. Об этом сообщало Минобороны РФ.