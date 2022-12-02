На Среднем Урале растет заболеваемость "свиным гриппом"

На Среднем Урале увеличивается заболеваемость так называемым "свиным гриппом". Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

"Мы наблюдаем традиционную для любого декабря ситуацию по заболеваемости. Настораживает то, что уже сейчас у заболевших выявляют вирусы гриппа. Это грипп группы А и В, но вместе с тем начинает превалировать вирус А (H1N1 – пандемический), который в народе прозвали "свиным гриппом". Массово нам пришлось столкнуться с ним в 2009-2010 годах. По предварительным прогнозам, он проявит себя в полную силу ближе к концу декабря", - отметил Харитонов.

Он призвал жителей региона сделать прививку. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, вакцинироваться можно бесплатно в рамках программы "Общественное здоровье уральцев" в любой поликлинике или пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах. По желанию, свердловчане могут совместить вакцинацию против гриппа с вакцинацией от COVID-19. Всем пришедшим на прививку при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ковиду и прочим ОРВИ.