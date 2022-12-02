03 Декабря 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале растет заболеваемость "свиным гриппом"

На Среднем Урале увеличивается заболеваемость так называемым "свиным гриппом". Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.
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"Мы наблюдаем традиционную для любого декабря ситуацию по заболеваемости. Настораживает то, что уже сейчас у заболевших выявляют вирусы гриппа. Это грипп группы А и В, но вместе с тем начинает превалировать вирус А (H1N1 – пандемический), который в народе прозвали "свиным гриппом". Массово нам пришлось столкнуться с ним в 2009-2010 годах. По предварительным прогнозам, он проявит себя в полную силу ближе к концу декабря", - отметил Харитонов.

Он призвал жителей региона сделать прививку. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, вакцинироваться можно бесплатно в рамках программы "Общественное здоровье уральцев" в любой поликлинике или пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах. По желанию, свердловчане могут совместить вакцинацию против гриппа с вакцинацией от COVID-19. Всем пришедшим на прививку при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ковиду и прочим ОРВИ.

Теги: свиной грипп, заболеваемость, вакцинация



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