"Ласточку" на маршруте Пермь - Екатеринбург планируют сохранить

Скоростные электропоезда "Ласточка", курсирующие по маршруту Пермь — Екатеринбург, решено оставить. Более того, скорость движения поезда в следующем году может быть увеличена, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на Пермском инженерно-промышленном форуме. Губернатор призвал пассажиров пользоваться созданной инфраструктурой.

"Я призываю всех пассажиров, которые добираются из Перми в Екатеринбург и обратно, пользоваться комфортабельным и самым безопасным видом транспорта — "Ласточкой", - заявил глава региона.

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников также добавил, что в первом полугодии 2023 года "Ласточка" будет ходить по маршруту на 30 минут быстрее, чем в настоящее время.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 11 декабря состоится последний рейс "Ласточки" по маршруту Пермь - Екатеринбург. Сообщалось, что отмена поезда связана с его низкой рентабельностью. С момента запуска поезда (в декабре 2019 года) по настоящее время, средняя наполняемость поезда была меньше половины, и составляла почти 44%.