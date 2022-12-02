03 Декабря 2022
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Общество За рубежом
Фото: Infowars

Рэпера Канье Уэста снова забанили в Twitter – после высказывания о Гитлере

Новый владелец Twitter Илон Маск, недавно амнистировавший забаненного в соцсети рэпера Канье Уэста, не выдержал и снова заблокировал артиста.

"Я терпел изо всех сил. Но не смотря на это, он [Уэст] снова нарушил наши правила и подстрекал к насилию. Его аккаунт будет заблокирован", - заявил Маск.

Поводом послужила серия постов Канье Уэста по следам его выступления в программе InfoWars Алекса Джонса. В какой-то момент шоу рэпер-афроамериканец начал сравнивать Обаму с Гитлером, потом признался оправдывать Гитлера и назвал себя нацистом.

В октябре о разрыве контракта со скандальным рэпером заявила компания Adidas. Совместно с рэпером производитель спортивной одежды неоднократно создавал коллекции одежды и обуви, ставшие культовыми.

Канье Уэст стал персоной нон-грата в американской медиасфере после расистских и антисемитских высказываний.

Несколько лет назад у рэпера обнаружили психическое расстройство. Неизвестно, проходил ли он какое-то лечение. Недавно официально развод с ним оформила супруга и мать четырех их общих детей Ким Кардашьян.

Теги: канье уэст, илон маск, twitter, бан



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