На Сахалине 1,5 тысячи рабочих Киринского месторождения бунтуют из-за долгов по зарплате

На Киринском газоконденсатном месторождении (ГКМ) (Сахалин) – забастовка. Более 1,5 тыс. работников остаются в балках и не выходят на работу из-за долгов по зарплате. Прокуратура Сахалинской области начала разбираться в ситуации, прошла встреча с бастующими.

Сначала в редакцию ИА Сах.ком об этом сообщила бывшая работница ООО "Нефтегазкомплектмонтаж" (НГКМ), которая уволилась еще в сентябре и до сих пор не получила расчет. Она рассказала, что ощутимые финансовые проблемы начались в сентябре, хотя зарплату задерживали и раньше, но это было ненадолго, и в итоге деньги выплачивали полностью. Буквально на прошлой неделе работникам пришел аванс за октябрь, аванса и зарплаты за ноябрь не было до сих пор.

На сегодняшний день около 200 работников уволились. Кроме того, наблюдается проблема с отпускными. Среди рабочих есть те, кто уже сходил в отпуск и вернулся на работу, но до сих пор не получил положенные выплаты. Среди сотрудников НГКМ распространяется документ, адресованный им от имени гендиректора Павла Харитонова. В нем сообщается, что компания испытывает финансовые трудности, поэтому все расчеты будут произведены до 30 ноября 2022 г.

Работники дождались 30 ноября, но никаких денег так и не получили. Есть предположение, что проблема возникла из-за текучки кадров. Во-первых, в компании сменилось восемь руководителей, но уже на третьем никто не воспринимал эти события всерьез. Менялись и сотрудники, которые должны "закрывать" выполненные работы (отдел ПТО). Неквалифицированные кадры, которые остались работать, оказались неспособны "закрыть" работы на сотни миллионов, хотя должны делать это с работами на миллиарды рублей, считает сотрудница.

"Проблема с тем, что объект, который там строится с 2019 г., он изначально был убыточный. В августе туда нагнали 2 тыс. человек, хотя городок рассчитан только на 1,2 тыс., бюджет не просчитали", - цитирует издание бывшую сотрудницу.

Позже в редакцию обратился еще один бывший сотрудник компании, который сообщил, что уволился 24 ноября. Его работодателем была энергостроительная компания ООО "Энергомост" (еще один крупный подрядчик, который проводит работы на указанном месторождении).

"Я точно не знаю, кто там из них главный подрядчик. Знаю, что у НГКМ и раньше проблемы были, но нам платили исправно", - цитирует его издание.

Прокуратура Сахалинской области начала проверку опубликованной в издании информации, сообщает региональное надзорное ведомство. Поручено дать оценку соблюдению трудовых прав работников ООО "Нефтегазкомплектмонтаж", зарегистрированного в подмосковном Солнечногорске, обособленное подразделение которого расположено в поселке городского типа Ноглики.

Прокурор Ногликского района Вероника Суворова побывала на месторождении и встретилась с работниками предприятия. В результате встречи прокурор приняла коллективное обращение работников предприятия по факту невыплаты заработной платы, организовано его рассмотрение в установленном порядке.