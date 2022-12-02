Суд приостановил взыскание с экс-губернатора Дубровского 37 млн рублей

03 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Челябинская область
Фото: forumspb.com

Суд приостановил взыскание с экс-губернатора Дубровского 37 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа приостановил исполнение определения суда о взыскании с экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 37,3 млн рублей в пользу кредиторов ПО "Монтажник". Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В июле 2022 года Арбитражный суд Челябинской области признал недействительными сделками совершенные ПО "Монтажник" в период с 13 декабря 2019 по 3 июня 2020 года платежи в пользу экс-главы региона на общую сумму 37,3 млн рублей. В октябре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на решение суда. 3 ноября было открыто исполнительное производство.

Экс-губернатор обратился в суд с ходатайством о приостановлении исполнения обжалуемых судебных актов. Он указал, что сумма взысканных с него денежных средств является значительной. Также он указал на затруднительность либо невозможность поворота исполнения обжалуемых судебных актов в случае их отмены, поскольку при поступлении взысканных денежных средств в конкурсную массу должника они могут быть распределены между кредиторами до вынесения судебного акта о повороте исполнения.

Суд ходатайство Дубровского удовлетворил и приостановил исполнение определения суда до окончания производства в арбитражном суде кассационной инстанции.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".

В ноябре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения апелляционную жалобу экс-губернатора на решение суда, наложившего арест на имущество экс-главы региона в размере 930,5 млн рублей в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ПО "Монтажник".

Теги: ПО Монтажник, Борис Дубровский, банкротство, суд, арест,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети