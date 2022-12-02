Суд приостановил взыскание с экс-губернатора Дубровского 37 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа приостановил исполнение определения суда о взыскании с экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского 37,3 млн рублей в пользу кредиторов ПО "Монтажник". Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В июле 2022 года Арбитражный суд Челябинской области признал недействительными сделками совершенные ПО "Монтажник" в период с 13 декабря 2019 по 3 июня 2020 года платежи в пользу экс-главы региона на общую сумму 37,3 млн рублей. В октябре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на решение суда. 3 ноября было открыто исполнительное производство.

Экс-губернатор обратился в суд с ходатайством о приостановлении исполнения обжалуемых судебных актов. Он указал, что сумма взысканных с него денежных средств является значительной. Также он указал на затруднительность либо невозможность поворота исполнения обжалуемых судебных актов в случае их отмены, поскольку при поступлении взысканных денежных средств в конкурсную массу должника они могут быть распределены между кредиторами до вынесения судебного акта о повороте исполнения.

Суд ходатайство Дубровского удовлетворил и приостановил исполнение определения суда до окончания производства в арбитражном суде кассационной инстанции.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".

В ноябре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения апелляционную жалобу экс-губернатора на решение суда, наложившего арест на имущество экс-главы региона в размере 930,5 млн рублей в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ПО "Монтажник".