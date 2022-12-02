03 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россияне считают приемлемой пенсию в размере 46 тысяч рублей, - Superjob

Россияне считают приемлемой пенсию в размере 46,4 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса Superjob.

При этом ожидания мужчин несколько выше (47,2 тысячи рублей), тогда как женщин устраивает сумма в 45,5 тысячи рублей. С возрастом и уровнем дохода размер пенсионных притязаний растет, отмечают в Superjob.

Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов — в Москве и Петербурге - 50,8 и 48,2 тысяч рублей соответственно.

Реальная же сумма средней пенсии по стране далека от той, что считают достойной. В III квартале 2022 года она составила 18503,80 рублей.

В августе опрос сервисов "Работа.ру" и "СберНПФ" показал, что почти половина россиян - 47% - назвали 50–100 тысяч рублей комфортным доходом на пенсии. При этом 84% опрошенных планируют получать дополнительный доход на пенсии, а 46% — жить на свои накопления.

Теги: россияне, пенсия



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