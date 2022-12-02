Пушилин призвал не завышать цены в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин призвал предпринимателей не завышать цены. По его словам, власти хотели бы, чтобы цены на продукты не превышали ростовские, и прорабатывают соответствующие меры.

От жителей поступает много жалоб на высокие цены, рассказал Пушилин. Были заведены уголовные дела, некоторые привлечены к административной ответственности. Его представители выезжали для проверок, принимались меры, но это все ситуативные решения, необходимы системные изменения. "Это целый комплекс мероприятий", - сказал он.

В сентябре Пушилин уже обещал взять под контроль цены в республике. Так, цены на оптовых базах в Ростове-на-Дону минимум в два раза ниже.

В последнее время резко подорожало жилье и автомобили, признал он. Позволить купить жилье мало кто может. Вся надежда на инвесторов, которые готовы строить новое жилье.

Доходы населения Донбасса остаются низкими, а безработица - высокой. При этом цены на уровне российских мегаполисов. Исключение составляют лишь услуги ЖКХ. В частности, вода до конца года бесплатная, но ее и так практически нет.