В офисе президента Украины оценили потери ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины за девять месяцев военных действий составили от 10 до 13 тыс. погибших, это официальные оценки Генштаба ВСУ, на которые сослался советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила другую цифру – она заявила о потерях в 100 тыс. человек. Позже видеозапись с этим заявлением была удалена – после критики со стороны Киева.

Минобороны России в октябре заявило, что потери ВСУ с начала специальной военной операции превышают 120 тыс. человек.