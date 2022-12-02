Наибольший объем финансирования на развитие села - 1,5 млрд рублей - получит Новосибирская область

Новосибирская область - один из лидеров в стране по реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий». На 2023 год Минсельхоз России отобрал семь проектов региона, объем федеральных субсидий на их реализацию – самый высокий в РФ.

По словам заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, общий объем финансирования утвержденной правительством региона госпрограммы в Новосибирской области за первые три года реализации – с 2020 по 2022 годы – составил порядка 3,2 млрд рублей, причем из них более 2,3 млрд – федеральные средства. Это один из лучших результатов в России по привлечению федерального финансирования в рамках программы.

«В этом году мы отработали еще эффективнее – регион защитил на федеральном отборе на 2023 год семь проектов создания современного облика села – по ним Минсельхоз РФ направит нам порядка 1,3 млрд рублей, и еще 150 млн добавит областной бюджет, а 54 миллиона – местные бюджеты и внебюджетные источники. Кроме того, средства будут выделены и по другим направлениям программы – на жилищное строительство, благоустройство территорий, подготовку кадров для сельского хозяйства. В итоге, на 2023 год общий объем средств на программу комплексного развития сельских территорий в нашем регионе впервые достигнет суммы 2,2 млрд рублей», – подчеркнул министр.





Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в число проектов, которые одобрены к реализации в 2023 году, вошли задачи по комплексному развитию сельских населенных пунктов в пяти районах области: Сузунском (р.п. Сузун, села Верх-Сузун и Шипуново), Тогучинском (город Тогучин, села Березиково и Завьялово, станция Курундус, поселок Шахта), Краснозерском (р.п. Краснозерское, поселок Кайгородский), Новосибирском (село Толмачево, поселок Красномайский), Черепановском (поселок Искра).

При этом, в 2022 году на территории региона было реализовано пять проектов – в Венгеровском (село Венгерово), Краснозерском (село Орехов Лог), Маслянинском (р.п. Маслянино), Куйбышевском (село Нагорное, поселок Заречный), Баганском (село Баган) районах. Всего же в период с 2020 по 2022 годы в рамках программы в Новосибирской области реализовано 75 мероприятий по современному облику сельских территории, 78 проектов по благоустройству сельских территорий, 2 проекта комплексной жилищной застройки, реконструировано и построено 36 км дорог, построено 33,7 км газопроводов, 76,5 км водопроводных сетей, 24,6 км электросетей, построено более 13,8 тыс. кв. м. жилья.

Районам, которые включаются в программу и формируют свои проекты комплексного развития, регион теперь помогает профинансировать разработку проектно-сметной документации на объекты. Такая мера государственной поддержки была введена в Новосибирской области в 2021 году. На разработку ПСД для проектов 2023 года выделено около 75 млн рублей из областного бюджета.