03 Декабря 2022
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: telegram-канал Настоящий Гладков / t.me/vvgladkov

Белгородское село Муром попало под обстрел, ранен мужчина

Один человек пострадал при обстреле села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области.

Как сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ.

По словам главы области, село Муром находилось под обстрелом накануне. Повреждены два частных домовладения и линии электропередачи.

1 декабря также были обстреляны села в Валуйском и Шебекинском округах. Губернатор сообщил, что осколками посечены жилые дома, Дом культуры и детский сад.

Кроме того, вчера над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Теги: муром, обстрел, раненый



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