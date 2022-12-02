Белгородское село Муром попало под обстрел, ранен мужчина

Один человек пострадал при обстреле села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области.

Как сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ.

По словам главы области, село Муром находилось под обстрелом накануне. Повреждены два частных домовладения и линии электропередачи.

1 декабря также были обстреляны села в Валуйском и Шебекинском округах. Губернатор сообщил, что осколками посечены жилые дома, Дом культуры и детский сад.

Кроме того, вчера над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.