В сети появилось видео последствий возгорания турбины  в одном из цехов пермской ТЭЦ-9

03 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: t.me/chp_59_perm

В сети появилось видео последствий возгорания турбины  в одном из цехов пермской ТЭЦ-9

В сети появилось видео последствий возгорания турбины в одном из цехов ТЭЦ-9 (входит в "Т Плюс" Виктора Вексельберга). Видеоролик опубликован в группе промышленных альпинистов "Prom | Alp | Forum" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Как итог, работать над работающими турбинами в ТЭЦ вообще не стоит. Пусть вырубают и распределяют мощности на другие турбины. Но все равно найдутся такие, которые полезут после такого урока. Жизнь одна, думайте своей головой", - говорится в посте с видеозаписью.

Также в группе организовали сбор средств семье погибшего работника. Всего было собрано 31 тыс. 964 руб.

Напомним, пожар произошел 30 ноября 2022 г., в 12.58. Было эвакуировано около 500 человек. Площадь пожара составила 100 кв.м. По предварительной информации, пожар произошел в результате использования газобаллонного оборудования при проведении ремонтных работ кровли объекта.

По информации краевого минздрава, один человек погиб, пять пострадали. Трое мужчин находятся на амбулаторном лечении, двое - госпитализированы в ожоговое отделение Больницы имени Гринберга.

По данным гострудинспекции, пострадавшие - работники подрядных организаций из Москвы и Казани. По факту гибели и травмирования сотрудников на ТЭЦ-9 следователи возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Теги: пожар, ТЭЦ-9, Т Плюс, пострадавшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.12.2022 10:11 Мск Пострадавшие на пермской ТЭЦ - работники подрядных организаций из Москвы и Казани
Ранее 30.11.2022 20:34 Мск Компания Вексельберга "Т Плюс" пообещала оказать помощь пострадавшим в пожаре на пермской ТЭЦ
Ранее 30.11.2022 20:15 Мск Пермские следователи возбудили дело из-за гибели рабочего во время пожара на ТЭЦ
Ранее 30.11.2022 16:25 Мск Роспотребнадзор Прикамья не нашел превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара на ТЭЦ
Ранее 30.11.2022 16:10 Мск В Перми выросло число пострадавших во время пожара на ТЭЦ
Ранее 30.11.2022 15:05 Мск Прокуратура начала назвала предварительную причину пожара на пермской ТЭЦ
Ранее 30.11.2022 14:02 Мск Параметры отопления из-за пожара на пермской ТЭЦ-9 могут снизить
Ранее 30.11.2022 13:32 Мск Один из пострадавших при пожаре на пермской ТЭЦ погиб
Ранее 30.11.2022 13:12 Мск Причиной пожара на пермской ТЭЦ могла стать неисправность газовой турбины
Ранее 30.11.2022 12:59 Мск Открытое горение на ТЭЦ-9 Вексельберга в Перми ликвидировано
Ранее 30.11.2022 12:23 Мск Число пострадавших при пожаре на пермской ТЭЦ-9 Вексельберга выросло до трех
Ранее 30.11.2022 11:45 Мск Во время пожара на пермской ТЭЦ пострадали два человека
Ранее 30.11.2022 11:28 Мск В Перми в районе ТЭЦ-9 произошёл крупный пожар


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Выбирайте приставка купить в интернет-магазине www.mvideo.ru