В сети появилось видео последствий возгорания турбины в одном из цехов пермской ТЭЦ-9

В сети появилось видео последствий возгорания турбины в одном из цехов ТЭЦ-9 (входит в "Т Плюс" Виктора Вексельберга). Видеоролик опубликован в группе промышленных альпинистов "Prom | Alp | Forum" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Как итог, работать над работающими турбинами в ТЭЦ вообще не стоит. Пусть вырубают и распределяют мощности на другие турбины. Но все равно найдутся такие, которые полезут после такого урока. Жизнь одна, думайте своей головой", - говорится в посте с видеозаписью.

Также в группе организовали сбор средств семье погибшего работника. Всего было собрано 31 тыс. 964 руб.

Напомним, пожар произошел 30 ноября 2022 г., в 12.58. Было эвакуировано около 500 человек. Площадь пожара составила 100 кв.м. По предварительной информации, пожар произошел в результате использования газобаллонного оборудования при проведении ремонтных работ кровли объекта.

По информации краевого минздрава, один человек погиб, пять пострадали. Трое мужчин находятся на амбулаторном лечении, двое - госпитализированы в ожоговое отделение Больницы имени Гринберга.

По данным гострудинспекции, пострадавшие - работники подрядных организаций из Москвы и Казани. По факту гибели и травмирования сотрудников на ТЭЦ-9 следователи возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).