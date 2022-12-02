Задержана экс-вице-мэр Владивостока

Правоохранители задержали бывшую вице-мэра Владивостока Наталью Соколову по делу о превышении полномочий.

"Соколова задержана, вменяют превышение (полномочий)", - сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, уточнив, что задержание связано с земельными вопросами.

Соколова работа заместителем теперь уже тоже бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. После того, как город возглавил Константин Шестаков, Соколова покинула администрацию Владивостока.