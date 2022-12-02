03 Декабря 2022
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Экономика В России За рубежом Украина
Фото: kremlin.ru

Экспорт аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса возобновится в течение одной-двух недель – ООН

Экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса может возобновиться в течение одной-двух недель, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, переговоры на эту тему идут весьма успешно и близки к завершению.

По мнению Гриффитса, если не запустить транзит российского аммиака через украинскую территорию в ближайшее время, то в 2023 году возникнут проблемы с доступностью продовольствия.

С российской стороны аммиак производит подконтрольный "Уралхиму" "Тольяттиазот", часть трубопровода до российско-украинской границы также принадлежит "Уралхиму" Дмитрия Мазепина.

18 ноября Мазепин встречался с президентом России Владимиром Путиным, и тот пообещал помочь Мазепину и обратиться в ООН по поводу открытия трубопровода, пишут "Ведомости".

Теги: аммиак, экспорт, уралхим, украина



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