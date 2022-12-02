"Уралкалий" — партнер VII Пермского инженерно-промышленного форума

"Уралкалий" выступил партнером VII Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ), который проходит 1-2 декабря в Перми в выставочном центре "Пермь Экспо", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В первый день работы форума, 1 декабря, была подписана дорожная карта "По взаимодействию ПАО "Уралкалий" с промышленным комплексом Пермского края". Соглашение рассчитано на период с 2023 по 2026 годы. Основная цель документа — расширение взаимодействия компании с предприятиями региона, увеличение доли отечественных технологий, оборудования, программных продуктов, используемых в процессе добычи руды и производстве калийных удобрений. Планируется, что мероприятия будут реализованы при содействии Министерства промышленности и торговли Пермского края и Фонда "Региональный центр инжиниринга".

После подписания дорожной карты состоялось заседание научно-технического совета "Уралкалия" с участием представителей промышленных предприятий. Эксперты компании обсудили с отечественными производителями и поставщиками инновационные решения в области программного обеспечения, систем мониторинга и промышленной безопасности. В перспективе будет сформирован перечень предложений от предприятий Пермского края, услуги, технологии и оборудование которых будут способствовать внедрению принципов импортозамещения в производственных процессах "Уралкалия".

"Обсуждение актуальных вопросов развития промышленности, выстраивание партнерских отношений, поиск отечественных инновационных технологических решений в ходе подобных мероприятий смогут внести весомый вклад в дальнейшее развитие "Уралкалия", промышленного сектора Пермского края и страны в целом", - отметил гендиректор "Уралкалия" Виталий Лаук.