В Челябинской области начала расти заболеваемость COVID-19

В Челябинской области начала расти заболеваемость коронавирусом. За сутки COVID-19 выявили у 100 человек, в том числе у девяти школьников. Один человек скончался.

Днем ранее в регионе было зарегистрировано 98 новых случаев коронавируса, а 30 ноября – 97.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 393 тыс. 728 человек. Умерло – 9 тыс. 431 пациент. В настоящий момент в регионе 1 тыс. 386 заболевших. За сутки выписаны 68 человек, всего в регионе выздоровели 382 тыс. 868 пациентов.