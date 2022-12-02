В Швеции считают, что подрыв "Северных потоков" могли осуществить с надводного судна

Взрывные устройства, использованные в диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", могли спустить с помощью надводного судна. Об этом заявил шведской газете Expressen доцент в области оборонных систем НИИ королевства Ханс Ливонг.

"Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами", — сказал эксперт.

По другой версии, которую приводит издание, для взрыва были задействованы подводные аппараты, с помощью которых на трубы установили заряды.

Природоохранная организация Greenpeace после проведения собственного исследования поврежденного участка трубопровода "Северный поток" пришла к выводу, что, скорее всего, взрыв произошел извне, а не внутри трубы. Greenpeace проводила исследование на участке в исключительной экономической зоне Швеции недалеко от датского острова Борнхольм.