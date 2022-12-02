03 Декабря 2022
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Спорт
Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Япония сенсационно выиграла группу на ЧМ-2022, Германия не вышла в плей-офф второй раз подряд

Стали известны ещё две сборные, вышедшие в плей-офф Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Развязка в группе E получилась драматичной.

Сборная Германии победила команду Коста-Рики, но не смогла выйти в плей-офф турнира, второй раз подряд вылетев с мирового первенства после группового этапа. Встреча на стадионе "Эль-Байт", завершилась со счётом 4:2. У немцев отличились Серж Гнабри (10-я минута), Кай Хаверц (73, 85) и Никлас Фюллькруг (90+1). У костариканцев забили Ельцин Техеда (58) и Хуан Варгас (70).

Немецкая сборная набрала в трёх встречах 4 очка и заняла третье место в группе, уступив вторую строчку испанцам из-за худшей разницы мячей.

Испанцы же в свою очередь сенсационно проиграли Японии. Встреча завершилась со счётом 1:2. На гол Альваро Мораты (11) азиаты ответили мячами Рицу Доана (48) и Ао Танаки (53).

Футболисты из страны восходящего солнца набрали 6 очков и заняли первое место в турнирной таблице.

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией, а Испания сразится с Марокко.

Теги: футбол, Чемпионат мира, Япония, Германия, Испания, Коста-Рика



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