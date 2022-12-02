Уралец напал с ножом на офис микрозаймов, чтобы купить подарок ребенку

Жителя Среднего Урала отправили в колонию за разбойное нападение на офис микрозаймов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце августа этого года мужчина приехал из Екатеринбурга в Реж, чтобы навестить ребенка. Размышляя, где можно взять деньги на подарок для него, уралец решил добыть средства преступным путем. С помощью сотового телефона он нашел ближайший офис микрозаймов, надел на лицо медицинскую маску, а на руки перчатки, и зашел внутрь.

Там злоумышленник напал с ножом на сотрудницу офиса и потребовал денег. Женщина отдала налетчику около 19 тысяч рублей. Разбойник скрылся с добычей, но уже через несколько дней был задержан.

Как отметили в прокуратуре, свою вину уралец признал, причиненный материальный ущерб возместил и даже принес извинения сотруднице офиса. Несмотря на это, Режевской городской суд назначил ему четыре года в колонии строгого режима. Также в пользу пострадавшей взыскан моральный вред в размере 20 тысяч рублей.