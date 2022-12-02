03 Декабря 2022
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

В рядах ВСУ выросло количество дезертиров, - офицер Народной милиции ЛНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали самовольно покидать свои позиции в зоне проведения спецоперации после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей число потерь украинских войск за последние девять месяцев.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил ТАСС, что скандал вокруг украинских потерь за время проведения специальной военной операции, вызванный заявлением главы Еврокомиссии, крайне негативно отразился на морально-психологическом состоянии в войсках Украины.

"Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций [в зоне проведения спецоперации], пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось [число] фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Еще отмечается резкий рост социального напряжения в украинском обществе", - сказал Марочко.

По его словам, родственники украинских военных, несмотря на угрозы ареста, начали "штурмовать" военкоматы в своих городах.

Фон дер Ляйен утром 30 ноября распространила заявление, в котором объявила, что потери украинской армии "составили свыше 100 тыс. военных убитыми". Однако через некоторое время эта фраза была вырезана из ее письменного заявления, а из Twitter главы ЕК исчезла видеоверсия обращения, которая вскоре была размещена снова, но уже без фрагмента о военных потерях Киева.

Теги: Андрей Мапрочко, Народная милиция ЛНР, Урсула фон дер Ляйен



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