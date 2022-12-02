03 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: permkrai.ru

Челябинская область дополнительно получит 182 млн рублей на расселение аварийного жилья

Челябинская область дополнительно получит 182,66 млн рублей из средств Фонда ЖКХ на расселение аварийного жилья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда, заявка региона на получение финансовой поддержки для компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья, была одобрена 1 декабря. Софинансирование региона составит 196,36 млн рублей.

В 2022 году Правительство РФ выделило из резервного фонда 24 млрд рублей для предоставления 43 субъектам России компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья.

Теги: аварийное жилье, расселение,



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