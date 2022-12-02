Байден назвал условие для переговоров с Путиным по Украине

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает возможность переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, если тот "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. Об этом американский лидер сообщил на совместной пресс-конференции со своим президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне", — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее Джо Байден заявил, что не видит возможностей для урегулирования конфликта на Украине без вывода из страны российских войск.