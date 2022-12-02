На Среднем Урале на площади 1200 "квадратов" горел мебельный склад

На Среднем Урале ликвидировали крупный пожар на складе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, ночью 2 ноября поступил сигнал о возгорании на складе на улице Заводской в Асбесте. Горели пиломатериалы и деревянная продукция – мебель. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой помещений склада, также создавалась угроза перехода огня на расположенный рядом склад.

На месте развернули оперативный штаб. Для подачи воды к месту пожара огнеборцами были проложены две магистральные линии длиной в 800 м и 1 км.

Пожар удалось локализовать под утро на площади 1 тыс. 200 квадратных метров, не допустив его распространения. Около 7 часов утра открытое горение было ликвидировано. Причину инцидента устанавливают пожарные дознаватели.

Как сообщало Накануне.RU, за последнее время в Екатеринбурге произошло несколько пожаров в промзоне. Один из них случился в ноябре – вспыхнул ангар с мебельными материалами в переулке Речном.