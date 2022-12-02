03 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Среднем Урале на площади 1200 "квадратов" горел мебельный склад

На Среднем Урале ликвидировали крупный пожар на складе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, ночью 2 ноября поступил сигнал о возгорании на складе на улице Заводской в Асбесте. Горели пиломатериалы и деревянная продукция – мебель. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой помещений склада, также создавалась угроза перехода огня на расположенный рядом склад.

На месте развернули оперативный штаб. Для подачи воды к месту пожара огнеборцами были проложены две магистральные линии длиной в 800 м и 1 км.

Пожар на складе на улице Заводской в Асбесте(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар удалось локализовать под утро на площади 1 тыс. 200 квадратных метров, не допустив его распространения. Около 7 часов утра открытое горение было ликвидировано. Причину инцидента устанавливают пожарные дознаватели.

Пожар на складе на улице Заводской в Асбесте(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как сообщало Накануне.RU, за последнее время в Екатеринбурге произошло несколько пожаров в промзоне. Один из них случился в ноябре – вспыхнул ангар с мебельными материалами в переулке Речном.

Теги: склад, пожар, Асбест, МЧС



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Развитие сюжета:

Ранее 02.12.2022 14:26 Мск СМИ: сгоревший на Урале склад с мебелью принадлежит бывшему спикеру думы


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