Airbus намерен отказаться от российского титана в 2023 году

Европейский авиастроительный концерн Airbus намерен отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев.

Исполнительный директор компании Майкл Шолхорн не назвал долю российского титана в текущем производстве самолетов. Ранее сообщалось, что Airbus зависит от российского титана на 60%.

"Мы находимся в процессе разрыва (связей — прим. ред.) с Россией. Это вопрос месяцев, а не лет. Я не могу назвать вам точную дату, это относительно сложный процесс с сертификацией и всем остальным, что требуется в авиации, но это произойдет", - приводит цитату Шолхорна "Коммерсант".

Российское предприятие "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана, который используется в авиационных двигателях и для производства шасси.

Глава Airbus Гийом Фори еще в августе отмечал, что если "ВСМПО-Ависма" перестанет поставлять металл для мировой авиакосмической отрасли, "это будет конец истории".

Весной от закупок российского титана временно отказалась американская корпорация Boeing, с которой у "ВСМПО-Ависма" есть совместное предприятие в Верхней Салде (Свердловская область).