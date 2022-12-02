Минобороны купило у "Роскосмоса" авиакомпанию за рубль

Специальный летный отряд Минобороны приобрел у "Роскосмоса" 74% акций авиакомпании "Космос" за 1 руб., еще 26% остались у госкорпорации.

Это произошло в первом полугодии 2022 г., когда гендиректором госкорпорации был еще Дмитрий Рогозин, сообщил РБК рассказал гендиректор перевозчика Андрей Панкратов. Продажу авиакомпании в "Роскосмосе" объяснили снижением загрузки перевозчика со стороны предприятий отрасли из-за "внешнеэкономических факторов".

Военному ведомству перешли долги "Космоса", добавляет Панкратов, не называя их сумму.