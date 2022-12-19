Четверть москвичей, опоздавших на работу, обвинили в этом снег

Каждый четвертый москвич (24%) заявил, что в понедельник, 19 декабря, опоздал на работу из-за снежных заносов.

Среди тех, кто добирается до места работы пешком, опоздавших из-за последствий снегопада оказалось меньше всего – 11%. Из поехавших на метро опоздали 18%, на личном транспорте – 32%, свидетельствуют результаты опроса Superjob, которые приводит РБК. Больше всего непунктуальных оказалось среди москвичей, которые поехали на работу на общественном наземном транспорте (41%).

Еще 3% опрошенных сказали, что в понедельник опоздали на работу, но не из-за снега, а по другим причинам. В опросе участвовали 1,5 тыс. работающих россиян. Учитывались ответы респондентов, которые работают не из дома.