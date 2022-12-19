Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин 20 декабря примет участие в церемонии вручения государственных наград, сообщает пресс-служба Кремля.

Мероприятие пройдет в Екатерининском зале Кремля.

Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий Поярков, временно исполняющие обязанности главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин до конца 2022 года впервые встретится с руководителями новых регионов в их новом качестве. Главы ДНР и ЛНР приедут в Москву для общения с главой государства в качестве руководителей субъектов Федерации.