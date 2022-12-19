Россияне стали чаще разводиться ради пособий

Семьи стали массово разводиться, чтобы получить социальные выплаты. Особенно это отмечается в регионах. На это указала директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина, выступая сегодня на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

По ее словам, когда семья разводится, то у них разводят и среднедушевые доходы, пишет "Парламентская газета". И получалось, что они имеют право на единое пособие.

"Мы ездили в регионы и видели, как семья подает в соответствующие органы заявление и им отказывают в получении пособия. Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают", - сказала Самарина.