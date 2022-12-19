В главном ледовом городке Екатеринбурга появились карусель, горки и скульптуры

В администрации Екатеринбурга рассказали о ходе строительства ледового городка на центральной площади уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, сейчас на Площади 1905 года кипит работа: установлена карусель, а также горки, ледовые скульптуры и ограждение. Украшением главного ледового городка стала живая ель высотой около 30 метров. Сейчас ведутся работы по обустройству ее основания, а также украшению кроны.

"Помимо гирлянд, ель будет украшена игрушками. Например, дети из семей мобилизованных своими руками разрисовали елочные игрушки в виде валеночек. В скором времени они появятся на новогодней елке", - рассказал глава управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

Еще одним знаковым элементом будущего городка станут работы участников XXI международного конкурса ледовой скульптуры "Европа – Азия". В этом году семь участников из разных регионов страны будут творить по мотивам сказов Павла Бажова и произведений Дмитрия Мамина-Сибиряка.

По словам Маркова, сейчас все монтажные и художественные работы идут по графику. Открытие ледового городка запланировано на 30 декабря. Он будет работать до 15 января 2023 года.