Евро впервые с конца весны стоит больше 71 рубля

Рубль в понедельник, 19 декабря, ускорил снижение стоимости по отношению к доллару и евро. Так, впервые с конца мая евро стоит более 71 руб., доллар – более 67 руб.

Аналитики рынка видят основной причиной такого серьезного ослабления курса национальной валюты в его необоснованной завышенности, что, в свою очередь, уже несколько месяцев негативно влияет на доходы госбюджета и экспортеров.

Еще один фактор снижения стоимости рубля – цены на нефть идут вниз. Также перед новогодними праздниками традиционно увеличивается спрос на пару евро-доллар.