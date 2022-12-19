19 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Евро впервые с конца весны стоит больше 71 рубля

Рубль в понедельник, 19 декабря, ускорил снижение стоимости по отношению к доллару и евро. Так, впервые с конца мая евро стоит более 71 руб., доллар – более 67 руб.

Аналитики рынка видят основной причиной такого серьезного ослабления курса национальной валюты в его необоснованной завышенности, что, в свою очередь, уже несколько месяцев негативно влияет на доходы госбюджета и экспортеров.

Еще один фактор снижения стоимости рубля – цены на нефть идут вниз. Также перед новогодними праздниками традиционно увеличивается спрос на пару евро-доллар.

Теги: евро, доллар, валюта, рубль, курс



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