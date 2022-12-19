Дочь экс-мэра Самары получила срок за вымогательство

Ленинский районный суд Самары приговорил к семи годам в колонии общего режима дочь экс-мэра Самары Людмилу Тархову по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере.

"Семь лет колонии общего режима", - цитирует ТАСС судью, огласившую приговор.

По версии следствия, в декабре 2020 г. Тархова получила сведения, распространение которых могло бы навредить репутации депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Действуя ради выгоды, обвиняемая неоднократно организовывала встречи с Милеевым, на которых требовала передать 200 млн руб. под угрозой распространения в интернете имеющихся у нее данных. В июле 2021 г. после получения денег обвиняемая была задержана сотрудниками регионального УФСБ России.