19 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Роспотребнадзор опроверг сообщения о введении QR-кодов из-за гриппа

Введение системы QR-кодов из-за высокой активности вирусов гриппа в России не планируется. Об этом сообщает в телеграм-канале Роспотребнадзор.

Отмечается, что эпидситуация не требует введения каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить какие-либо ограничения из-за гриппа на федеральном уровне в России нет необходимости. При этом она признавала, что ситуация напряженная, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России продолжит расти. Кроме того, рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться.

Ранее издание "Говорит Москва" сообщило со ссылкой на завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, что в ведомстве не исключили возвращения системы QR-кодов из-за эпидемии гриппа.

Теги: Роспотребнадзор, QR-коды, грипп



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