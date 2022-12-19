Путин подписал закон о запрете сурматеринства для иностранцев и одиноких россиян

Владимир Путин подписал закон о запрете для россиянок выступать в качестве суррогатных матерей для иностранцев, а также "отечественных" одиноких мужчин. Также будет сложно воспользоваться услугами сурмамы и одинокой женщине – она сможет это сделать, только если по медицинским показателям не может выносить или родить ребенка самостоятельно.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Бывшие супруги смогут быть записаны родителями ребенка, которого родила суррогатная мать, только если судом не будет установлено, что расторгнутый брак был фиктивным. Кроме того, если один из супругов умер во время беременности суррогатной матери либо их гражданство (одного из них, сразу обоих или одинокой женщины) было прекращено, они могут быть записаны родителями после получения разрешения от суррогатной матери.

Ребенок, рожденный суррогатной матерью на территории РФ, приобретает российское гражданство по рождению.