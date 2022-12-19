Египет, Турция и Иран стали основными импортерами российской пшеницы

Рекордные урожаи пшеницы в России вызвали дисбаланс на рынке, предложение сейчас "критически превышает спрос", заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

По словам эксперта, Минсельхоз России практически выполнил задачу закупки 3 млн тонн пшеницы в интервенционный фонд, "но никакого особого воздействия на рынок это не оказало". "Единственный эффективный инструмент поддержания рынка – экспорт", - заявил Злочевский журналистам.

Внутри страны наиболее критичная ситуация с закупочными ценами сложилась в Поволжье и на Урале, а в Сибири цены выше, хотя обычно ситуация обстоит наоборот.

"С 1 июля по 19 декабря вывезено 31 млн тонн на экспорт. Это уже хороший показатель по темпу отгрузки, поскольку первые три месяца сезона были провальными. Сейчас мы догнали и перегнали 2021 год по отгрузкам. На 19 декабря Египет вернул лидирующие позиции по закупкам. Далее Турция, Иран. В Украине осталось около 4 млн тонн отгрузки на экспорт, Турция переключает спрос на наши отгрузки. Также были отгрузки в Алжир, Ливию, Пакистан, Саудовскую Аравию. Эти рынки уже в дальнейшем не уйдут от нас", - полагает эксперт.

При этом негативная ситуация сложилась со значительным количеством неубранной кукурузы и подсолнечника, которые ушли под снег. "Часть уберется по весне. Но это будет под большим вопросом по качеству, 100% убрать не удастся", - поясняет Злочевский.