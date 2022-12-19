19 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области из-за непогоды задерживаются поезда

На территории Челябинской области из-за неблагоприятных метеоусловий поезда движутся с задержкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУЖД.

На 7 часов 33 минут задерживается поезд №148 сообщением Астрахань – Нижневартовск. На 6 часов 22 минут – поезд №11 сообщением Владивосток – Самара.

"Пассажиры поездов №11 сообщением Владивосток – Самара и №148 сообщением Астрахань – Нижневартовск по прибытии на станцию Челябинск будут обеспечены горячим питанием и бутилированной водой. Пассажиры, ожидающие на станции Чебаркуль поезда №148 сообщением Астрахань – Нижневартовск, бесплатно размещены в комнатах отдыха с предоставлением всех необходимых услуг", - рассказали в ЮУЖД.

На 1 час 48 минут задерживается поезд №97 сообщением Тында – Кисловодск.

Кроме того, пригородный поезд "Ласточка" сообщением Магнитогорск - Челябинск был задержан на перегоне Красносёлка – Еманжелинск. Он движется с задержкой 2 часа 30 минут.

В настоящий момент железнодорожники принимают все меры для устранения обледенения проводов контактной сети и минимизации задержки поездов.

Теги: поезд, ЮУЖД,



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