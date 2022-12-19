19 Декабря 2022
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Экономика В России

Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с мая

Курс евро на валютных торгах Мосбиржи превысил 70 рублей впервые с 27 мая, курс доллара - 66 рублей впервые с 30 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс Мосбиржи снижается на 0,53%, до 2 121,54 пункта. РТС падает на 2,24%, до 1 015,37 пункта.

Таким образом, оценка Минэкономразвития России, которое прогнозировало ослабление российской валюты к доллару до 66 рублей в декабре, оказалась точной.

Согласно данным министерства, в 2023 году прогнозируется ослабление российской национальной валюты до 68,3 руб./$.

Теги: курс евро, курс доллара, мосбиржа



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