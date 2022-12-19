19 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Дума ТВ

Володин призвал местные власти не разделять погибших военнослужащих и бойцов ЧВК

Нормы действующих законов в России должны распространяться на бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", погибших в ходе проведения СВО, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, на фронте равны и военнослужащие, и добровольцы, и вагнеровцы.

"Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину", — приводит слова Володина "Интерфакс". Спикер Думы подчеркнул, что нормы закона, касающиеся участников боевых действий, должны распространяться на всех военнослужащих.

Володин добавил, что, если человек погиб, защищая Россию, региональные органы власти должны помочь родственникам и сделать все, чтобы увековечить его память. Он отметил, что комитет Госдумы по обороне подготовит соответствующие предложения.

Так политик отреагировал на адресованное ему обращение бизнесмена, основателя "Группы Вагнер" Евгения Пригожина. Ранее он сообщил, что направил письмо Володину с просьбой разобраться в ситуации с отказом властей Санкт-Петербурга похоронить бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы.

Несмотря на то, что герой спецоперации России в Донбассе добровольно отправился на фронт и погиб, защищая свою Родину, чиновники Смольного отказались предоставить ему место захоронения. По словам Пригожина, даже спустя две недели после начала скандалов положительного ответа от петербургских властей он не получил.

Теги: володин, чвк вагнер, сво



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