Текслер поручил усилить уборку дорог из-за непогоды

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному миндортрансу и муниципальным властям усилить уборку дорог.

"Погода не радует: вчера обильные снегопады, сегодня дождь и плюсовая температура, а уже завтра резкое похолодание. Вся дорожная техника должна быть привлечена к уборке. Контролировать ситуацию министерству и главам нужно в штабном режиме", - написал глава региона в telegram-канале.

Алексей Текслер призвал южноуралцьев сообщать о проблемах со своевременной уборкой.

Добавим, что в Челябинске сегодня на улицах города работает 311 единиц техники, а также 542 дорожных рабочих. Производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега.