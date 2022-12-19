В Екатеринбурге ГИБДД массово эвакуировала машины, на которые пожаловались активисты

Сегодня в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД совместно с представителями МЧС провели массовую эвакуацию машин, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, активная группа жителей Кировского района пожаловалась на автовладельцев, которые паркуются рядом с пешеходными переходами, у остановочных комплексов и на газонах, тем самым затрудняя проезд для спецтранспорта. Для расчистки пути приходится ждать сотрудников ГИБДД и эвакуатор, из-за чего теряются драгоценные минуты, необходимые для спасения жизней и тушения огня.

Автоинспекторы оперативно связывались с владельцами авто, мешающих проезду спецтехники. Нарушителей правил парковки привлекли к административной ответственности. Однако с некоторыми автолюбителями связаться так и не удалось, в связи с чем их транспортные средства были эвакуированы на специализированную стоянку.

В ГИБДД Екатеринбурга призвали водителей парковать свои автомобили в соответствии с Правилами дорожного движения и не блокировать проезд во дворе для других машин и спецтехники.