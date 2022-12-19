19 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге ГИБДД массово эвакуировала машины, на которые пожаловались активисты

Сегодня в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД совместно с представителями МЧС провели массовую эвакуацию машин, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, активная группа жителей Кировского района пожаловалась на автовладельцев, которые паркуются рядом с пешеходными переходами, у остановочных комплексов и на газонах, тем самым затрудняя проезд для спецтранспорта. Для расчистки пути приходится ждать сотрудников ГИБДД и эвакуатор, из-за чего теряются драгоценные минуты, необходимые для спасения жизней и тушения огня.

Госавтоинспекторы совместно с сотрудниками МЧС проводят эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей(2022)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по г. Екатеринбургу

Автоинспекторы оперативно связывались с владельцами авто, мешающих проезду спецтехники. Нарушителей правил парковки привлекли к административной ответственности. Однако с некоторыми автолюбителями связаться так и не удалось, в связи с чем их транспортные средства были эвакуированы на специализированную стоянку.

В ГИБДД Екатеринбурга призвали водителей парковать свои автомобили в соответствии с Правилами дорожного движения и не блокировать проезд во дворе для других машин и спецтехники.

Госавтоинспекторы совместно с сотрудниками МЧС проводят эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей(2022)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по г. Екатеринбургу

Теги: ГИБДД, эвакуация, машины, Екатеринбург



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