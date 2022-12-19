19 Декабря 2022
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Из-за гололеда отменено автобусное сообщение из Кургана в Тюмень

Из-за гололеда отменено автобусное сообщение из Кургана в Тюмень, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Курганской области.

Решение было принято в связи с выпадением осадков в виде снега, мокрого снега, порывами ветра до 15 м/с, а также перепадом температуры от -7 градусов до 0 градусов и образованием гололедицы. Полицейские отмечают, что на проезжей части возникла угроза безопасности дорожного движения.

"19 декабря 2022 года с 00.30 движение автобусов по дорогам федерального значения, а также регионального и межмуниципального значения запрещено. На данный момент подрядные организации ведут работы по снегоочистке и отработке дорожного покрытия противогололедными материалами. Дорожные полицейские рекомендуют жителям региона отказаться от выездов на личном транспорте за переделы населенных пунктов. В случае нештатной ситуации на зауральских дорогах автоинспекторы готовы прийти на помощь. О времени и дате снятия введенных ограничений будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В ГИБДД Тюменской области также отметили, что на дорогах сложная ситуация.

"Сложные дорожные и погодные условия на федеральных автодорогах Тюмень-Омск и Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Ишимском и Абатском районах. Здесь идет дождь, который в любой момент может сформировать ледовую корку на трассах. Для усиленного контроля за движением и предупреждения ДТП выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы на этих участках автодорог. Инспекторы ДПС предупреждают водителей о необходимости сбавить скорость и избегать резких маневров", - говорится в сообщении.

Теги: автобусное сообщение, погода, дорога, снег



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