Глава Челябинска обратилась в полицию из-за угроз сотрудникам МКУ "Городская среда"

В Челябинске сотрудникам МКУ "Городская среда", которые занимаются демонтажем незаконных торговых объектов, стали поступать угрозы. Об этом на аппаратном совещании сообщила глава города Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Есть организация, состоящая, по предварительным данным, из 12 человек, которые угрожают жизни и здоровью сотрудникам МКУ "Городская среда" и подрядной организации, которые занимаются сносом и демонтажем незаконных торговых объектов", - рассказала мэр.

Заявление сегодня будет подано в полицию. Начальник УMВД по Челябинску Андрей Меньшенин сообщил, что руководитель учреждения уже находится у него в приемной. "Сейчас мы проведем рабочую встречу и определим мероприятия", - отметил он.