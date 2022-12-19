Свердловчане совершили безналичных операций на три триллиона рублей

По итогам девяти месяцев 2022 года сумма операций, совершаемых с использованием банковских карт в Свердловской области, составила 3 трлн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

При этом свердловчане в 30 раз чаще использовали карту для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. Средний чек покупки по карте составил 750 рублей. По данным ЦБ, доля платежей в общем количестве транзакций увеличилась до 81%, остальное приходится на переводы и снятие наличных.

На 1 октября 2022 года банки в Свердловской области выпустили 11,7 млн платежных карт. Каждая третья из них – системы "Мир". По данным главного управления, в среднем на одного жителя Среднего Урала приходится по три банковских карты.

Напомним, на минувшей неделе совет директоров Центробанка России снова оставил без изменений ключевую ставку.