19 Декабря 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловчане совершили безналичных операций на три триллиона рублей

По итогам девяти месяцев 2022 года сумма операций, совершаемых с использованием банковских карт в Свердловской области, составила 3 трлн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.
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При этом свердловчане в 30 раз чаще использовали карту для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. Средний чек покупки по карте составил 750 рублей. По данным ЦБ, доля платежей в общем количестве транзакций увеличилась до 81%, остальное приходится на переводы и снятие наличных.

На 1 октября 2022 года банки в Свердловской области выпустили 11,7 млн платежных карт. Каждая третья из них – системы "Мир". По данным главного управления, в среднем на одного жителя Среднего Урала приходится по три банковских карты.

Напомним, на минувшей неделе совет директоров Центробанка России снова оставил без изменений ключевую ставку.

Теги: карты, операции, банки, Свердловская область



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