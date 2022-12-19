В Магнитогорске экс-начальник районного отдела службы судебных приставов получил 6 лет колонии за взятки

В Магнитогорске бывшего начальника районного отдела службы судебных приставов приговорили к 6 годам в колонии строгого режима со штрафом в 850 тысяч рублей за получение взятки и превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый способствовал взаимодействию директора коммерческой организации с судебными приставами-исполнителями при реализации арестованного имущества должников на торгах. За это в период 2015-2019 гг. он получил от директора организации 440 тыс. рублей.

Кроме того, в 2019 году он дал указание подчиненным работникам о снятии ареста с расчетных счетов знакомого лица. Было приостановлено списание денег по исполнительному производству. В результате не было взыскано свыше 1,1 млн рублей кредитных обязательств.

По решению суда обвиняемому запрещено занимать должности на государственной гражданской службе и в органах местного самоуправления на 6 лет. Его также лишили звания "полковник внутренней службы". осужденный был взят под стражу в зале суда.