19 Декабря 2022
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Экономика Пермский край
Фото: Накануне.ru

В филиале "Россети Урал"-"Пермэнерго" – новый руководитель

Совет директоров "Россети Урал" согласовал Вячеслава Костецкого на должность заместителя генерального директора – директора филиала "Россети Урал"-"Пермэнерго".

Вячеслав Костецкий родился 10 мая 1974 г. в Краснодаре. Окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности "Юриспруденция" и Кубанский государственный технологический университет по специальности "Электроснабжение".

Свою работу в электроэнергетике Вячеслав Костецкий начал в 2005 г. Возглавлял блоки технологического присоединения, перспективного развития, а также реализации услуг в компаниях "Россети Кубань" и "Россети Юг", прерывая карьеру в энергетике на непродолжительное время, работая на государственной службе. Принимал участие в реализации таких крупнейших федеральных проектов, как строительство и модернизация электросетевых объектов для проведения Зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи, обеспечение электроснабжения Крымского моста, подготовка электросетевой инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в России в 2018 г.

С 17 декабря 2022 г. Вячеслав Костецкий приступил к работе в должности директора филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго". Ранее занимавший должность руководителя "Пермэнерго" Эдуард Илларионов продолжит работу в структуре компании "Россети Урал" и будет курировать ряд технических проектов.

Теги: Россети Урал, Пермэнерго, руководитель



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