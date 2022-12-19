В Челябинской области на трассе перевернулся школьный автобус

В Челябинской области школьный автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла сегодня утром на 1 км автодороги Миасс – Атлян. Водитель ПАЗ совершил съезд с проезжей части дороги вправо с последующим опрокидыванием.

В момент ДТП в автобусе находился только водитель. Он не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.