В Челябинской области на трассе перевернулся школьный автобус
В Челябинской области школьный автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Авария произошла сегодня утром на 1 км автодороги Миасс – Атлян. Водитель ПАЗ совершил съезд с проезжей части дороги вправо с последующим опрокидыванием.
В момент ДТП в автобусе находился только водитель. Он не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.