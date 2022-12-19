19 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: медицинская фракция

Депутаты медфракции провели новогоднее представление для пациентов екатеринбургского детского хосписа

Депутаты медицинской фракции Алексей Вихарев и Александр Колесников организовали совместно с благотворительным фондом "Первый детский хоспис Свердловской области" праздник к Новому году для пациентов медучреждения. Также глава медфракции Алексей Вихарев оказал финансовую помощь для хосписа, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе медфракци.

Новогодний праздник прошёл в субботу в историческом парке "Россия – моя история". На него пригласили более 70 юных пациентов детского хосписа с родителями. Нарядных детей ждали здесь Дед Мороз, Снегурочка, сказочный эльф и символ следующего года – кролик. Ребята с удовольствием посмотрели представление, которое для них организовали депутаты городской думы. Дети в ответ прочитали стихи, исполнили песни и рассказали о своих самых заветных желаниях.

(2022)|Фото: медицинская фракция

"Медицинская фракция с уважением относится к тому, что делают сотрудники хосписа для поддержки мам и детишек. Чем можем, тем помогаем. Пусть наш маленький вклад в празднование Нового года подарит кому-то радость, особенно детям, их родителям", – пояснил депутат Александр Колесников.

Поддержку в детском хосписе ощущают и очень ценят, стараются подарить детям немного волшебства, а родителям – уверенность, что их не оставят наедине с проблемами, с которыми они столкнулись.

(2022)|Фото: медицинская фракция

"Это первый праздник в череде новогодних событий, это здорово. С Алексеем Вихаревым и Александром Колесниковым мы давно знакомы, они приезжали к нам в детский хоспис. Депутаты привезли нам расходные материалы. И в этот раз они откликнулись на нашу просьбу провести большое совместное мероприятие к празднику", – поделилась Марина Сенаторова, президент благотворительного фонда "Первый детский хоспис Свердловской области".

(2022)|Фото: медицинская фракция

Маленькие гости торжества сходили на аквагрим, а также смогли принять участие в мастер-классах, изготовить красочные новогодние шары своими руками и открытки к празднику. Сделал игрушку на ёлочку с детьми и Алексей Вихарев. Глава медицинской фракции не в первый раз поддерживает детский хоспис, оказал учреждению благотворительную помощь в сумме 1 миллион рублей.

"Самое дорогое для каждого мамы и папы – это их дети. К сожалению, иногда дети тяжело болеют, а в детском хосписе готовы оказать пациентам профессиональный уход, поддержать родителей, которые отчаялись и выбились из сил. Это очень важно. Именно поэтому оказал финансовую поддержку детскому хоспису и организовал праздник", – рассказал председатель медфракции гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

(2022)|Фото: медицинская фракция

Напомним, в свой прошлый визит в детский хоспис депутаты Алексей Вихарев и Александр Колесников также порадовали ребят, пригласили с собой клоуна, подарили детям шарики. И передали сотрудникам медучреждения необходимые вещи: шприцы, перчатки, бахилы, а также многоразовые пелёнки, которые сшили для маленьких пациентов на заказ.

Теги: медицинская фракция, Алексей Вихарев



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