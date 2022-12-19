19 Декабря 2022
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Общество
Фото: журнал &quot;Компания&quot;

ТМК признана "Компанией будущего" за развитие корпоративного университета ТМК2U

Трубная металлургическая компания (ТМК) получила премию "Компания будущего", которая вручается по инициативе делового журнала "Компания". Победителем в номинации "Кадровый потенциал" стал проект по созданию и развитию корпоративного университета ТМК2U, которому в 2022 году исполнилось пять лет, сообщает пресс-служба ТМК.

В номинации "Кадровый потенциал" оценивались компании, которые развивают собственные образовательные программы для молодежи и корпоративные университеты. Всего в данной номинации было подано 12 проектов. Экспертный совет премии сформировал шорт-лист номинации из трех финалистов, после чего каждый мог проголосовать за понравившийся проект в рамках открытого голосования на сайте журнала "Компания". Проект по созданию и развитию корпоративного университета ТМК2U получил высокую оценку экспертного сообщества, вошел в шорт-лист и одержал победу в финальном голосовании.

ТМК2U был открыт в ноябре 2017 года, обучение в университете ежегодно проходят более 80% сотрудников ТМК. ТМК2U отвечает за подбор, профориентацию, адаптацию, оценку, аттестацию и проведение исследований. Кроме того, университет занимается выявлением талантов и развивает корпоративную культуру через общекорпоративные ежегодные мероприятия.

Теги: Трубная металлургическая компания, ТМК2U, корпоративный университет, компания будущего, премия



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