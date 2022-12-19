19 Декабря 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: http://duma.perm.ru/

Уехавшего в Германию депутата пермской гордумы исключат из комиссии по рассмотрению инициативных проектов

На рассмотрение в Пермскую городскую думу поступил проект об исключении депутата Сергея Захарова, уехавшего в Германию, из комиссии по рассмотрению инициативных проектов. Проект опубликован на сайте думы, передает корреспондент Накануне.RU.

В нем утверждаются списки депутатов, которых делегируют в состав городской комиссии по рассмотрению инициативных проектов. В частности, в список вошли депутат от КПРФ Илья Власов, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Василий Кузнецов, председатель комитета по социальной политике Наталья Рослякова и руководитель комитета по городскому хозяйству Максим Спиридонов.

Также было отменено решение о предыдущем списке депутатов, делегируемых в комиссию. Ранее в нее был включен Сергей Захаров.

Рассмотреть документ планируется на декабрьском пленарном заседании думы.

Напомним, 16 ноября на внеочередном заседании президиума регионального политсовета партии Сергея Захарова исключили из числа сторонников "Единой России" (членом партии он не был). Причиной этого решения стал тот факт, что Сергей Захаров, длительное время находясь в Германии, высказывается в соцсетях против проведения спецоперации на Украине.

Сергей Захаров был избран в думу по одномандатному избирательному округу № 5 (Индустриальный район). Он не участвовал в работе городского парламента уже длительное время, пропустив шесть заседаний и уведомив думу, что находится в отпуске. В СМИ сообщалось, что Захаров уехал в Германию на постоянное место жительства, однако сам парламентарий эту информацию отрицал.

Теги: Сергей Захаров, Единая Россия, фракция, спецоперация



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